التربية الكويتية : 1386 طالبًا وطالبة من المدخنين بالمدارس

كشفت إحصائية أعدتها وزارة التربية الكويتية، أن العام الدراسي 2017 - 2018 سجل 1386 حالة لطلبة وطالبات مدخنين، بنسبة 0.4% من إجمالي عدد الطلبة.

شملت الإحصائية، 21 طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية، و3 حالات في المدارس المشتركة "ابتدائية ومتوسطة"، و463 حالة في المدارس المتوسطة، و899 في المدارس الثانوية، لافتة إلى

أن إجمالي الطلبة الذكور المدخنين بلغ 1357 طالبًا، و29 حالة لدى الطالبات البنات.

أضافت الوزارة، أن أكثر المناطق التعليمية عددًا في حالات التدخين، كانت بمحافظة الأحمدي، حيث بلغ عددهم 341 حالة، يليها محافظة حولي بواقع 295 حالة، ثم محافظة الفروانية

بـ281 حالة، ثم الكويت العاصمة بـ219 حالة، ومحافظة مبارك الكبير بـ127 حالة، في حين كانت محافظة الجهراء الأقل من حيث عدد الطلبة المدخنين بواقع 123 حالة.

أشارت التربية الكويتية في بيانها، إلى أن أكثر المراحل التعليمية عددًا في حالات التدخين كانت المرحلة الثانوية بمحافظة الكويت العاصمة بواقع 187 حالة، ثم يليها المتوسطة بمحافظة الأحمدي بـ156 حالة، ثم المرحلة الابتدائية بمحافظة مبارك الكبير بـ9 حالات.