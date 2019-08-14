استشهاد طفلين وإصابة 3 آخرين في انفجار لغم شمال وسط سوريا

استشهد طفلان، وأصيب 3 آخرون، جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة حوش حجو بريف حمص الشمالي وسط سوريا.
واللغم زرعه إرهابيون في منطقة حوش حجو بالريف الشمالي تسبب في
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج الطبياللازم.
يذكر أن ريف حمص الشمالي قد تحرر على يد الجيش السوري من سيطرة الإرهابيين في مايو 2018، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر الجيش والمسلحين.
وتعمدت التنظيمات الإرهابية تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل انسحابها منها.
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