اخبار العالم

قاعدة تركية جديدة بالدوحة والقطريون يعدون الطعام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مقر القيادة التركية القطرية في الدوحة (الوكالات)

كشف صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير ميداني لها، أن قاعدة عسكرية تركية جديدة سيتم افتتاحها في قطر في الخريف القادم، لافتة إلى أعمال بناء القاعدة الجديدة انتهت، وأن عدد الجنود سيزداد، رافضة الكشف عن أعداد الجنود بسبب ما أسمته دواعي أمنية. وقالت الكاتبة هاندي فيرات إن حديثا يدور عن افتتاح كبير في الخريف، وسط توقعات بأن يقوم أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي إردوغان، بالإعلان عن مراسم الافتتاح.

وذكرت الكاتبة أنها سافرت للدوحة وزارت قاعدة "طارق بن زياد"، حيث جرى نشر جنود أتراك منذ أكتوبر من عام 2015، لافتة إلى أن متانة العلاقات السياسية بين البلدين انعكست على العلاقات العسكرية أيضا، مشيرة إلى أن الجنود القطريين والأتراك نفذوا برامج تدريبية مشتركة، واجتمع الجنود خلال هذا العيد وتبادلوا التهاني، وقدم الجنود الأتراك الشوكولاتة والقطريون أعدّوا وجبة الإفطار، كما أظهروا حبهم للأتراك في القاعدة العسكرية، وقالت إن "القاعدة في قطر تكبر، وتم بناء قاعدة جديدة بالقرب من ثكنة طارق بن زياد، وبالإضافة إلى ذلك، اكتمل بناء القاعدة الكبيرة، وعدد الجنود سوف يزداد ولن أكتب الرقم حفاظا على أمن تركيا ومصالحها، ولكن يمكنني القول إن الرقم سيصل إلى عدد معتبر".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاعدة تركية جديدة بالدوحة والقطريون يعدون الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا