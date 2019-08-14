"كروسا" يلغي مئات الرحلات باليابان في ذروة موسم العطلة الصيفية

تسبب الإعصار "كروسا"، الذي يتحرك نحو غرب اليابان، اليوم الأربعاء، في إلغاء 347 رحلة جوية والعديد من رحلات القطارات المقررة غداً الخميس.

وسيكون الإعصار القوي، وهو العاشر الذي يضرب اليابان هذا العام، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية في مناطق واسعة من البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل الإعصار "كروسا" إلى اليابسة، غداً الخميس.

وتقطعت السبل بالمسافربن في ذروة موسم العطلة الصيفية.

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وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار، الذي يتحرك ببطء، يمكن أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 1.2 متر، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة تحسباً للانهيارات الطينية وزيادة منسوب الأنهار وارتفاع أمواج المد.

وحتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش)، كان الإعصار "كروسا" على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة تانيجاشيما، بالقرب من كيوشو، ويتجه شمالاً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت أقصى سرعة للرياح 108 كيلومترات في الساعة مع زوابع بسرعة 144 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لهيئة الأرصاد.