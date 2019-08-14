ترامب سيزور قوات بلاده المتمركزة في بولندا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلقاء كلمة أمام مجموعة من قوات بلاده المتمركزة في بولندا، خلال زيارته للبلاد.

وذكر بلاشزاك أن الخطاب، الذي يأتي بعد اتفاق تم التوصل إليه في يونيو لزيادة تواجد القوات الأميركية في بولندا، سيتم إلقاؤه في أحد المواقع الستة التي تتواجد بها قوات أميركية.

ووصف بلاشزاك زيادة التواجد العسكري الأميركي بأنه "نجاح لبولندا وللولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يزور ترامب بولندا في الفترة من 31 أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر، حيث يعتزم المشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية في الأول من سبتمبر.

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وكان ترامب والرئيس البولندي أندريه دودا قد وقعا في يونيو على اتفاق لزيادة الوجود العسكري الأميركي في بولندا من 4500 إلى 5500 عسكري على الأقل، وإعلان تمركز قيادة لفرقة تابعة للجيش الأميركي في بولندا.

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وكان ترامب أوضح في ذلك الحين، أنه سيتم استقدام العسكريين إلى بولندا من ألمانيا أو من مكان آخر، وأن الولايات المتحدة لا ترغب في إرسال أي قوات إضافية إلى أوروبا.

واعتبر أنه يتعين مكافأة بولندا لتحقيقها هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انتقد في المقابل ألمانيا لعدم بلوغها هذا الهدف.