حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
واستنكر بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية جلعاد أردان التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي.
وجاء، في البيان، "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ونؤكد أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً".
اقرأ أيضاً... رئيس الوزراء الفلسطيني: شعبنا تواق للسلام المبني على الحق والعدل
وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، ويجب على المجتمع الدولي التدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات التي، إن استمرت، ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة".
وكان أردان دعا، أمس الإثنين، إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المعروف السائد منذ عام 1967 بزعم أنه يحمل ظلماً لليهود ولا يتيح لهم الصلاة في المسجد بحرية مثل المسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية تحذر من تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.