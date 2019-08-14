147 مهاجراً لا يزالون عالقين على متن سفينة إنقاذ منذ أسبوعين

تقطعت السبل بـ147 مهاجراً على متن سفينة تديرها منظمة خيرية إسبانية غير حكومية في البحر المتوسط منذ ما يقرب أسبوعين، حيث ترفض السلطات الإسبانية السماح لسفن إنقاذ المهاجرين بالرسو في موانئها.
وتم السماح لأسرة لديها طفل بالنزول في إيطاليا في وقت متأخر من، أمس الثلاثاء، لكن باقي المهاجرين ظلوا على متن السفينة "Open Arms".
وأغلقت إيطاليا ومالطا موانئهما أمام السفن التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، مع الإصرار على ضرورة أن توافق دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي أولاً على استقبالهم.
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