انتحارية تفجر نفسها وتقتل ستة أشخاص في تشاد

فجرت انتحارية نفسها في غرب تشاد ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، في عملية نسبت لتنظيم بوكو حرام الإرهابية.

وقال ضابط في الجيش التشادي، طالباً عدم الكشف عن اسمه، "قُتل ستة أشخاص بينهم جندي" في الهجوم الذي وقع في منطقة كايغا-كيندجيريا الواقعة في بحيرة تشاد حيث يكثّف التنظيم الإرهابي هجماته منذ مطلع العام.

وأوقع الهجوم عدداً من الجرحى بحسب الضابط في الجيش الذي لم يتمكن من تحديد عددهم.

وأكّد حصيلة القتلى مسؤول في منظمة غير حكومية محلية طلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية.

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وتشهد منطقة بحيرة تشاد مجدداً هجمات منسوبة لبوكو حرام منذ يونيو 2018. وقد وقع حوالى عشرة منها في الأراضي التشادية واستهدفت معظمها مواقع للجيش.

في أواخر مارس، قُتل 23 جندياً تشادياً في هجوم استهدف قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة. وأدى هجوم آخر لبوكو حرام في 21 يونيو الماضي إلى مقتل ما لا يقلّ عن 11 عسكرياً تشادياً.

وأدى التمرد، الذي تقوده بوكو حرام المتشددة والذي بدأ عام 2009 في شمال شرق نيجيريا، إلى مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح 1,8 مليون شخص في هذا البلد ووصل إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

ومنذ 2015، تحارب دول المنطقة ضد بوكو حرام ضمن القوة المشتركة المتعددة الجنسيات المدعومة من دول غربية