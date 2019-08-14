الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق

يواصل ملايين الحجاج من "غير المتعجلين" رمي الجمرات في مشعر منى في ثالث أيام التشريق، ليقوموا بعد ذلك بطواف الوداع والبدء بمغادرة مكة المكرمة متجهين نحو العودة إلى بلادهم.

وأشارت إحصائية إلى نحو 900 ألف من الحجاج المتعجلين الذين أتوا من الخارج أكملوا رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق بالأمس، بالإضافة إلى مئتي ألف حاج من داخل السعودية.

وودعت مواكب الحجيج المتعجلين أمس مشعر "منى" بعد قضاء نسكهم فيما يغادر اليوم من آثروا عدم التعجل.

ووصلت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة عبر عدد من الحافلات.

في غضون ذلك أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أن إجمالي عدد الأضاحي التي تم تنفيذها خلال اليوم الأول والثاني من العيد، بلغت أكثر من 913 ألف أضحية.

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وتدفق ما يقرب من مليونين ونصف المليون حاج، أغلبهم من خارج السعودية، لأداء الفريضة.

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وقال مسؤولون كبار إن المناسك لم تشهد أي حوادث كبرى وإن الخطط اللوجيستية والأمنية والصحية كانت ناجحة بالرغم من هطول أمطار غزيرة في بعض الأيام.

ونشرت السلطات أكثر من 120 ألف فرد من قوات الأمن وأكثر من 30 ألفاً من العاملين بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.