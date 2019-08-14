بكين تدين أفعالاً "شبه إرهابية" ضد صينيين في مطار هونج كونج

صعدت الصين، اليوم الأربعاء، لهجتها حيال المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في هونج كونج غداة تعرض صينيين اثنين للضرب في مطار هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة ذلك "أفعالاً شبه إرهابية".

وقال تشو لوينغ الناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الحكومة الصينية في بيان الأربعاء "ندين بأكبر درجات الحزم هذه الأفعال شبه الإرهابية".

وندد مكتب شؤون هونج كونج في الصين بما وصفها بأنها أعمال "شبه إرهابية" في مطار هونج كونج وجدد الدعم للسلطات المحلية في معاقبة المسؤولين عن تصعيد الأزمة في المدينة التي تخضع لحكم بكين.

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وأصدر مكتب شؤون هونج كونج ومكاو بياناً اليوم الأربعاء ندد فيه بشدة بالاعتداء على صحفي من صحيفة جلوبال تايمز الصينية ومسافر في المطار من قبل من وصفهم بأنهم محتجون عنيفون.

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واستأنف مطار هونج كونج العمليات اليوم الأربعاء، بعدما أعاد جدولة مئات الرحلات التي تعطلت على مدى اليومين الماضيين فيما اشتبك المحتجون مع شرطة مكافحة الشغب.