كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب تصريحات بشأن القدس.. الأردن يوجه تحذير شديد اللهجة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، الذي طالب تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح القضاة أن إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، عليها الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم.

وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.