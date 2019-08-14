كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تريد شراكة وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اليوم الاربعاء، إن المانيا تريد من بريطانيا الحفاظ على شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عن الكتلة.

وقالت ميركل للصحفيين في مؤتمر صحفي: "تحدثنا بالطبع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي هذا الصدد، وأوضحنا أننا نريد انسحابًا سيؤدي في الوقت ذاته إلى شراكة وثيقة بين بريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

