كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر قطرية.. تفاصيل صفقة الحوثي والإصلاح لفتح جبهات في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة، أن ميليشيا الحوثي عقدت صفقة سرية، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي وبرعاية قطرية، مع قيادات حزب الإصلاح جناح الإخوان المسلمين في اليمن لفتح جبهات في مناطق جنوبية.

وقالت المصادر، إن الصفقة تنص على إخراج نحو 300 معتقل من سجون الحوثي ينتمون لحزب الإصلاح على دفعات وبشكل سري، مقابل تسهيلات عسكرية على شكل انسحاب عناصر الحزب بشكل منظم من بعض الجبهات على رأسها جبهة قانية والجبهات المحاذية للمناطق الجنوبية، ووقف العمليات العسكرية تماما في جبهات مأرب ومنطقة نهم بصنعاء.

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وتتضمن الصفقة كذلك الكشف عن مصير بعض قيادات الإصلاح في مقدمتهم محمد قحطان، ومعلومات أخرى عن بعض المعتقلين الإصلاحيين.

ووفق المصادر، فإن هذه الصفقة جاءت بعد سلسلة التفاهمات التي رعتها شخصيات قبلية وسياسية يمنية بإشراف وتنسيق الاستخبارات القطرية، التي كانت خلف هذه الصفقة التي تعد الثانية بين الميليشيات الحوثية وحزب الإصلاح الإخواني.

ووفق المصادر تضمنت الصفقة الأولى الانسحاب من المواقع الأمامية في عدد من جبهات محافظة الضالع بداية العام الحالي، انتهت بسيطرة الميليشيات الحوثية على أجزاء واسعة من محافظة الضالع الجنوبية قبل استعادتها على يد القوات المشتركة.