مقتل 3 أشخاص وفقدان اثنين آخرين إثر حادث قارب في المركز التجاري بنيجيريا

مقتل 3 أشخاص وفقدان اثنين آخرين إثر حادث قارب في المركز التجاري في نيجيريا، لاجوس، حسبما صرح مسؤول محلي.

وقال أولواداميلولا إيمانويل، رئيس سلطة الممرات المائية في لاجوس، إن زورقين للركاب، يحملان ما مجموعه 18 شخصًا، تصادما وجهًا لوجه يوم الثلاثاء الماضي على طول خور إريوي في منطقة أوجو للحكومة المحلية في الولاية.

وقال إيمانويل إن 13 راكبًا تم إنقاذهم من قبل الغواصين المحليين.

وقال "عملية البحث والإنقاذ مستمرة من قبل وكالات الدولة ذات الصلة والمجتمع المحلي الذين كانوا أول المستجيبين".

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كما تم التعرف على شخص بالغ وطفل في عداد المفقودين بعد الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات أن الحادث وقع بسبب القيادة المتهورة والسرعة.

ومع ذلك، قال إيمانويل إنه سيتم إجراء مزيد من التحقيقات قريبًا للتأكد من أسباب الحادث الأخرى.