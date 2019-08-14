الـ”فيفا” يراسل الجامعة بخصوص إقصائيات “مونديال” 2022 و2026 – وثيقة

بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مراسلة رسمية لجميع الاتحادات الإفريقية الـ54، المنضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي للعبة، بما فيها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك بخصوص تغيير جديد بخصوص حقوق النقل والتنظيم الإعلامي والتسويقي المرتبط بإقصائيات كأس العالم للعبة، 2022، و2026.

وطلب الاتحاد الدولي للعبة، في المراسلة ذاتها، المدونة بثلاث لغات وهي الفرنسية والإنجليزية، والإسبانية، والموقعة من طرف الكاتب العام، فاطمة سامورا، بـ”تفويض” جميع حقوق الإعلام والتسويق الخاصة بمباريات الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، و2026 ( الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا)، لـ”الفيفا”، أي أن الاتحادات المحلية والاتحاد القاري لن يتدخل في هذا المجال.

وطلب “الفيفا” من الاتحادات المذكورة، الإطلاع على الشروط التي يتضمنها هذا “التفويض”، والتوقيع عليها، في أجل أقصاه 21 غشت الجاري، حتى يكون ساري المفعول، في أول مباريات إقصائيات الدور التمهيدي.

وينص هذا التفويض الجديد، على كون جميع العمليات الإعلامية والتسويقية المرتبطة بالإقصائات بما فيها مباريات السد الأخيرة، سيتكفل بها “الفيفا”، من تغطية ونقل مباشر، وحتى الملصقات الإعلانية، كما أن عائدات هذه العمليات المالية، سيتم تقسيمها على الاتحادات الـ54 في الاتحاد القاري، وكذا الاتحاد القاري للعبة”.

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وخلفت هذه المراسلة الجديدة، ردود أفعال متباينة، بين من يعتبر بأن منح أقل من 10 أيام للاتحادات القارية من أجل التوقيع على هذه الوثيقة يبقى غير كافي، ويزيد الضغط عليها، وبين مؤيد لهذا “التفويض” خاصة وأنه قد يدر أموالا مالية إضافية على الاتحادات القارية.

إليكم مراسلة فاطمة سامورا للاتحادات القارية، والتي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: