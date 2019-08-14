مأساة..شخص حاول الإمساك بلص سرق مواطنين في طنجة فانتهى جثة هامدة!

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطهما في المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيهما، كانا رفقة شخص آخر، ارتكبا سرقة تحت التهديد في حق ضحيتين بالقرب من مقبرة “سيدي بوحاجة” بطنجة في ساعة متأخرة من الليل، طالت مبلغا ماليا وهاتفا محمولا، وذلك قبل أن يعمد واحد من المشتبه فيهم إلى الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شخص من ساكنة الحي المجاور، حاول منعه من الفرار، وهو ما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية قد أسفرت عن توقيف واحد من المشتبه فيهم بالقرب من مسرح الجريمة، والذي ضبط في حالة تخدير وحائزا لسكين، بينما تم توقيف مشتبه ثاني الملقب ” بودريس” 22 سنة و هو من ذوي السوابق القضائية حيث ضبطته في حالة سكر و متحوز لسلاح أبيض بمنطقة بني مكادة.

وأبرز البلاغ نفسه، أنه يجري حاليا تكثيف التدخلات الميدانية وعمليات التمشيط لتوقيف المشتبه فيه الآخر رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.