شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: الموقف المصري خطوة جوهرية لبناء مؤسسات الدولة الليبية والان مع التفاصيل

اعتبر الخيير السياسي الليبي الدكتور علي الصلح، أن بيان الخارجية المصرية بشأن الوضع السياسي في بلاده بمثابة تأكيد للدور المصري الفعال في القضية الليبية والوقوف بجانب الشعب الليبي دون أي تدخل في الشأن الداخلية.

وأوضح الصلح أن بيان الخارجية المصرية هو خطوة ممتازة للشعب الليبي من أجل عودة واستقرار ليبيا وإعادة بناء مؤسساتها بعد سنوات من الحرب الدئراة.

وأشار الصلح إلى أن المجلس الأعلى للدولة الليبية لم يتفاعل مع بيانات الاتحاد الأوروبي والدول الأجنبية الأخرى مثلما تفاعل مع بيان الخارجية المصرية.

كما أكد السياسي الليبي الصلح على أن البيان المصري يمهد لحوار سياسي بعد إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية عقب عملية طرابلس.