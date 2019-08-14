كاتب سياسي: الإخوان والإيرانيين مشروعهم إخضاع العالم العربي لمشروعهم

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قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور، إن هدف الإصلاح الذي تموله قطر وإيران هو جر المنطقة والعالم نحو مشروعهم الشيطاني.
وكتب مسهور في سلسلة تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، رصدها محرر "اليمن العربي": إن القيح الذي خرج ويخرج من المأزومين في شمال اليمن ضد السعودية والإمارات من مختلف أطياف المجتمع اليمني مخيف ويظهر أفقاً يمنياً من الصعوبة التعايش معه إلا بعد ترويضه وإخضاعه لقوانين صارمة.
وأضاف مسهور بالقول: تمر الأيام وتتمسك الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة بمواقفها الثابتة من أحداث عدن على أعتبار أن ما حدث نقل المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف سياسي على الشرعية أن تتحاور معه.
وتابع المحلل السياسي الجنوبي: الحقيقة تقول أن التوازنات تغيرت والمعادلات التي سبقت أحداث ليست ما بعدها.
ومضى مسهور قائلا: قلناها ملتهم واحدة الإخوان والإيرانيين مشروعهم إخضاع العالم العربي لمشروعهم وسلطتهم عبر أفكارهم الشيطانية.
وختم تغريداته بالتأكيد على الدور التركي الخبيث، وقال: هذه تركيا أظهرت موقفها المخالف لتوجهات السعودية والإمارات واختارت خطاب التصعيد المتوافق مع حزب الاصلاح.
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