الطفل حسين يضرب ركلة بداية نهائي غرب آسيا

بعدما خطف الانظار بتواجده الدائم على مدرجات ملعب كربلاء الدولي، لمؤازرة المنتخب الوطني في بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا، سيكون للمشجع الصغير حسين مساهمة في المباراة النهائية.

"حسوني" تواجد في الدرجات منذ اليوم الاول من البطولة، حتى اصطادته عدسات الكاميرا ليلة الاحد الماضي بمباراة العراق واليمن، ليكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعاطفوا معه بشكل كبير.

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وبمبادرة انسانية من وزير الشباب والرياضة احمد رياض، تمت دعوة حسوني للمساهمة بحفل المباراة النهائية بين العراق والبحرين ليضرب ركلة بداية المباراة.

يذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.