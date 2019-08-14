الطفل حسين يضرب ركلة بداية نهائي غرب آسيا

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2019-08-14 | 15:12
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بعدما خطف الانظار بتواجده الدائم على مدرجات ملعب كربلاء الدولي، لمؤازرة المنتخب الوطني في بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا، سيكون للمشجع الصغير حسين مساهمة في المباراة النهائية.
"حسوني" تواجد في الدرجات منذ اليوم الاول من البطولة، حتى اصطادته عدسات الكاميرا ليلة الاحد الماضي بمباراة العراق واليمن، ليكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعاطفوا معه بشكل كبير.
وبمبادرة انسانية من وزير الشباب والرياضة احمد رياض، تمت دعوة حسوني للمساهمة بحفل المباراة النهائية بين العراق والبحرين ليضرب ركلة بداية المباراة.
يذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.