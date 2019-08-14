نائب: لا توجد سيادة على الاجواء العراقية ويجب عدم الاعتماد على الجانب الاميركي

أعرب النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الاربعاء، عن اسفه لـ"عدم" وجود سيادة على الاجواء العراقية، داعيا الحكومة المركزية لحماية هذه الاجواء وعدم الاعتماد على الجانب الاميركي. وقال الموسوي في بيان تلقت السومريةنيوز نسخة منه، "من المؤسف جدا انه لا توجد سيادة عراقية على الاجواء العراقية والطيران الصديق والعدو يستبيح الاجواء العراقية ولمختلف الاغراض التجسسية والعدائية والتجارية".



وأضاف الموسوي، "يجب على الحكومة ان يكون ضمن اولويات عملها الطارئة حماية هذه الاجواء وابرام اتفاقية لشراء منظومات رادارات متطورة ومنظومة استشعار مبكر لحماية الاجواء العراقية ورصد اي طائرات تدخل سمائه بدلا من الاعتماد على الجانب الاميركي".

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