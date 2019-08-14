بالفيديو.. اندلاع حريق بمحطة كهرباء الهارثة في البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع حريق في محطة كهرباء الهارثة بمحافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم في محطة كهرباء الهارثة بمحافظة البصرة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".
وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه الحريق الذي اندلع في المحطة، فيما اكد احد شهود العيان ان "الحريق تسبب بقطع اسلاك نقل الطاقة المربوطة بالضغط العالي".
يذكر أن عدد من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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