عصابة يسلبون سيارة مواطن وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عصابة مكونة من ثلاثة اشخصا قامت، ظهر اليوم، بتسليب شخص عجلته بعد اصابته بسلاح ابيض من قبل ضمن منطقة العلاوي".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة، اضافة الى انتشار ظاهرة التسليب تحت تهديد السلاح.