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عصابة يسلبون سيارة مواطن وسط بغداد

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أفاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام عصابة بتسليب مواطن سيارته وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عصابة مكونة من ثلاثة اشخصا قامت، ظهر اليوم، بتسليب شخص عجلته بعد اصابته بسلاح ابيض من قبل ضمن منطقة العلاوي".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة، اضافة الى انتشار ظاهرة التسليب تحت تهديد السلاح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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