عصابة يسلبون سيارة مواطن وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام عصابة بتسليب مواطن سيارته وسط بغداد.
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة، اضافة الى انتشار ظاهرة التسليب تحت تهديد السلاح.
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