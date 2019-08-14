بالفيديو: رجل يحطم الرقم القياسي العالمي للجلوس عاريا بالجليد

جلس النمساوي، يوسف كوبرل، عاريا لمدة ساعتين وثماني دقائق و47 ثانية داخل صندوق مليء بالثلج والجليد. وضع يوسف صندوقه بالقرب من محطة القطار بعاصمة النمسا فيينا، ما لم يمكّن أهالي المدينة فحسب بل وضيوفها الكثيرين من مشاهدة تجربته الجريئة والغريبة. Advertisements وحطم يوسف بذلك رقما قياسيا عالميا للجلوس عاريا في الثلج كان سجله قبله الصيني، جينغ سون هاو، عام 2014 حيث استطاع البقاء في الثلج لمدة ساعة واحدة و53 دقيقة و10 ثوان. بينما راقب الأطباء طيلة تلك الفترة ( ساعتين و8 دقائق) حالة النمساوي وقاموا بفحصه الطبي في ختام الفعالية.

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