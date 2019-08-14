انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من دون مكياج كانت قد نشرتها أخيراً، وأُرفقت بصورة لعارضة الأزياء الشهيرة آشلي غراهام. واللافت في الصور الشبه الكبير بين آشلي ونادين خصوصاً لناحية العينين والشفاه. هذا الشبه يظهر بشكل كبير بينهما خصوصا من دون مكياج. Advertisements وانهالت التعليقات على المنشور، حيث عبر الجمهور العربي عن اعجابه بنادين نجيم. آشلي غراهام مع وبدون مكياج نادين نجيم مع مكياج

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة تكشف عن شبيهة جديدة لنادين نجيم... من الأجمل برأيكم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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