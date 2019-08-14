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الإماراتيون يدخلون جنوب أفريقيا بلا تأشيرة مسبقة بدءا من الخميس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة أنباء الإمارات

الأربعاء 2019/8/14 04:53 م بتوقيت أبوظبي

جنوب أفريقيا تعفي الإماراتيين من تأشيرة الدخول

يدخل قرار جمهورية جنوب أفريقيا إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة، حيز التنفيذ بدءا من غد الخميس. 

وأصبح بإمكان الإماراتيين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية السفر إلى جنوب أفريقيا دون تأشيرات مسبقة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوما.

وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم.

وأشاد أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهذا القرار، مؤكدا علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأشار المزروعي إلى أن مبادرة حكومة جنوب أفريقيا تُعَد إنجازا مهما يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأضاف أن هذا القرار يعكس أيضا متانة العلاقات بين البلدين، علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

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ويندرج هذا الإعفاء في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الرامية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، بحسب المزروعي.

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ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني دولة الإمارات لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيد العلاقات الثنائية مع تلك الدول من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وأشار المزروعي إلى أن المواطن الإماراتي يمثل الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة التي تعمل على تحقيق السعادة للمواطنين.

ونبه وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى جنوب أفريقيا يعكس مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية وما تتمتع به من احترام وثقة.

كما يعكس حرص حكومة جنوب أفريقيا الصديقة على توثيق العلاقات مع دولة الإمارات وتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وترتبط الإمارات وجنوب أفريقيا بعلاقات ثنائية قوية؛ حيث شهدت تطورات كبيرة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 9.3 مليار درهم في 2016 إلى 14.1 مليار درهم عام 2018 بزيادة 4.8 مليار درهم وبنسبة نمو 51.6%.

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