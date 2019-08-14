قالت شرطة نيو سوث ويلز اليوم الأربعاء (14 أغسطس آب) إنها تواصل التحقيق فيما إذا كان لرجل قتل امرأة وطعن أخرى في وسط سيدني أمس الثلاثاء (13 أغسطس آب) صلة محتملة بالإرهاب.
وقال ميك فولر قائد شرطة نيو سوث ويلز إن الشرطة ما زالت لا تتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثا إرهابيا.
والرجل في مستشفى تحت حراسة الشرطة التي تأمل ن يُسمح له بمغادرة المستشفى في وقت لاحق اليوم ليجري استجوابه.
وقالت الشرطة إنها عثرت على شابة عمرها 21 عاما ميتة في شقة بينما نُقلت امرأة أخرى عمرها 40 عاما إلى المستشفى مصابة بطعنة في ظهرها. وأضافت أن المصابة حالتها مستقرة.
ولم توضح الشرطة كيف ماتت الشابة لكنها قالت إن الرجل هو المسؤول عن الهجومين. ولا توجد صلة فيما يبدو بين الشابة والمرأة المصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تحقق في صلة محتملة لمتهم بمهاجمة امرأتين في سيدني بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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