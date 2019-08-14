أكدت وزارة الخارجية العراقية "رفض أي قرار يبتز أراضي فلسطين"، مشددةً على " عم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ودعت إلى "التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي، لأنه يحظى بقبول وتأييد عالمي"، مشددةً على "أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود والمساعي الفلسطينية وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية: ندعم فلسطين ونرفض أي قرار يبتز أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.