الخارجية العراقية: ندعم فلسطين ونرفض أي قرار يبتز أراضيها

أكدت وزارة الخارجية ​العراق​ية "رفض أي قرار يبتز أراضي ​فلسطين​"، مشددةً على " عم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف".

ودعت إلى "التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي، لأنه يحظى بقبول وتأييد عالمي"، مشددةً على "أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود والمساعي الفلسطينية وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية و​الاستقلال​".