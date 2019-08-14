عمران خان: تحركات الهند بكشمير خطأ استراتيجي سيكلفها الكثير

لفت رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​ إلى أن "تحركات ​الهند​ الأخيرة في الشطر الخاضع لها من إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه، تعد خطأ استراتيجيا كبيرا"، موضحاً "إنني أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي كبير من جانب رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​، سيكلفه الكثير هو وحكومته".

وأشار إلى أنه "بعد أن لعب مودي بورقته الأخيرة، ​العالم​ ينظر الآن إلى كشمير وباكستان، وسأكون سفيرا للتحدث عن كشمير"، لافتاً إلى أن "هناك أيديولوجية مرعبة أمامنا اليوم - أيديولوجية جمعية راشتريا سوايامسيفاك سانج القومية الهندوسية، التي كان مودي عضواً فيها منذ الطفولة".

وأضاف: "في هذه الأيديولوجية - مثل النازيين - يتم تضمين التطهير العرقي للمسلمين من الهند. إذا فهمت هذه الإيديولوجية -، يمكن فهم الكثير من الأشياء"، موضحاً أنه "في السنوات الخمس الماضية، كانت القسوة في كشمير المحتلة نتيجة لهذه الأيديولوجية".