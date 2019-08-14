عمران خان: تحركات الهند بكشمير خطأ استراتيجي سيكلفها الكثير

لفت رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى أن "تحركات الهند الأخيرة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، تعد خطأ استراتيجيا كبيرا"، موضحاً "إنني أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي كبير من جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيكلفه الكثير هو وحكومته".
وأشار إلى أنه "بعد أن لعب مودي بورقته الأخيرة، العالم ينظر الآن إلى كشمير وباكستان، وسأكون سفيرا للتحدث عن كشمير"، لافتاً إلى أن "هناك أيديولوجية مرعبة أمامنا اليوم - أيديولوجية جمعية راشتريا سوايامسيفاك سانج القومية الهندوسية، التي كان مودي عضواً فيها منذ الطفولة".
وأضاف: "في هذه الأيديولوجية - مثل النازيين - يتم تضمين التطهير العرقي للمسلمين من الهند. إذا فهمت هذه الإيديولوجية -، يمكن فهم الكثير من الأشياء"، موضحاً أنه "في السنوات الخمس الماضية، كانت القسوة في كشمير المحتلة نتيجة لهذه الأيديولوجية".
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