علقت وزيرة الداخلية ريا الحسن في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو اعتداء أحد عناصر قوى الأمن على سيّدة خلال اعتراضها على مطمر تربل، قائلة "بالنسبة للفيديو اللي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعنصر من ​قوى الأمن الداخلي​ يعتدي بالضرب على سيّدة بتربل، فأنا طلبت بفتح تحقيق بما حصل باشراف ​القضاء​ المختص، ولو ان السيدة المعتدى عليها هي اخت العنصر الدركي فّإن لا يحث له بضربها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن عن فيديو إعتداء عنصر في قوى الأمن على سيّدة بتربل: طالبت بفتح تحقيق باشراف القضاء المختص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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