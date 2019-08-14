شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب: أزمة الأسواق الناشئة عالميا تؤكد صحة الإصلاحات الاقتصادية بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استقرار الاقتصاد المصرى حاليًا فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق الناشئة أزمة عالمية، يؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية.
وأشار عامر، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى تأكيد بنك الاستثمار العالمى مورجان ستانلى، فى تقرير حديث له أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بما تضمنه من تعويم للعملة والجولات المتعاقبة لتقليص الدعم إلى جانب الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية ومشروعات الطاقة وضعت مصر على الطريق الصحيح كى تصبح دولة تحقق نجاحات باهرة.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التقرير أكد أنه فى الوقت الذى يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمى، فإن أى بلد يمر بمرحلة كالتى تمر بها مصر فى التنمية ووصول متوسط الدخل يقل عن 5 آلاف دولار سنويا للفرد، فإن اقتصادها يعد فى حالة جيدة إذا كان معدل النمو ينمو بوتيرة أسرع من 5%.
كانت هذه تفاصيل خبر صناعة النواب: أزمة الأسواق الناشئة عالميا تؤكد صحة الإصلاحات الاقتصادية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.