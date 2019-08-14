بعد أيام من إعلان خبر حملها..أبيضار تفقد جنينها

أعلنت الفنانة لبنى أبيضار، اليوم الأربعاء، أنها فقدت جنينها، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها خبر حملها.

ونشرت أبيضار على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تدوينة تروي فيها أنها عاشت “جحيما”، بسبب فقدانها جنينها.

وكتبت أبيضار: “البارح بليل عشت الجحيم الحقيقي لأن الحمل ديالي طاح”.

وروت أبيضار أنها اضطرت في حدود الساعة الثالثة صباحا، للانتقال إلى مدينة الجديدة، حيث تقضي عطلتها الصيفية نواحيها، وهناك صادفت طبيبا وصفته بأنه “ملآك من السماء”.

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وجاء في تدوينة أبيضار: “نزلت الجديدة مع ثلاتة دصباح لسبيطار وفيقوا ليا طبيب ملاك من السماء..خدم طبيب ولادة وطبيب نفسي ورجل مغربي شهم”.

وعلقت أبيضار حول فقدان جنينها: “الله يعوض علينا خير…..والمرة الجاية إلى حملت مغاديش نقولها ليكم حتى نولد”.

أبيضار كانت قد أثارت الجدل بإعلان خبر حملها بعد أقل من 3 أسابيع من حفل زفافها، قبل أن توضح أن الزواج تم في منتصف مارس الماضي، وتم تأخير حفل الزفاف لظروف خاصة.