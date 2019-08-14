ستيفاني فرابار.. أول امرأة تقود نهائي السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب فودافون آرينا باسطنبول التركية، الذي سيكون مسرحا لنهائي كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشلسي الإنجليزيين، بعد أن توج الأول بدوري أبطال أوروبا، بينما حصد الثاني الدوري الأوروبي.
وبعيدا عن صراع “الريدز” و”البلوز” حول من سيظفر باللقب، تكتسي المباراة حدثا استثنائيا يتمثل في الحكم الفرنسي ستيفاني فرابار، التي ستكون أول امرأة تقود نهائي كأس السوبر للرجال، بعد أن عينها الاتحاد الأوروبي لقيادة هذا النهائي.
وبدأت صاحبة 35 عاما، مسيرتها مع الصافرة كحكم مساعد سنة 2007، قبل أن تتحول إلى حكم ساحة بعد حصولها على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي “فيفا” عام 2011.
وتم ترقية فرابار من الاتحاد الفرنسي لتتولى تحكيم مباراة النخبة خلال الموسم الكروي الجديد، كما تم تصنيفها ضمن أفضل 40 حكما في فرنسا، علما أنها أصبحت أول امرأة في التاريخ تدير مباراة في الدوري الفرنسي “الليغ1″، حين أدارت لقاء ستراسبورغ وأميان الموسم المنقضي برسم مباريات الأسبوع 34.
وسبق للحكم المذكور أن قادت مجموعة من المباريات المهمة للسيدات، في مقدمتها نهائي كأس العالم فرنسا 2019، بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، ونصف نهائي أمم أوروبا عام 2017، فضلا عن المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية لأقل من 19 سنة، عام 2012.
ستيفاني فرابار التي طالما شددت على أن يكون اختيارها للمباريات المهمة في فرنسا وأوروبا لكفاءتها، ونسيان أنها امرأة، ستكون على موعد مع محطة استثنائية في مشوارها التحكيمي، طرفيها فريقين إنجليزين ومسرحها ملعب تركي.
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