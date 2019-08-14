عملية هروب هوليودية لمغربي بمعبر سبتة المحتلة والإسبان يوقفونه

شهد معبر مدينة سبتة المحتلة، أمس الثلاثاء، عملية هروب هوليودية لمواطن مغربي مقيم بالخارج، اقتحم نقطة العبور هاربا من نقطة تفتيش للدرك الملكي على مستوى مارينا سمير، قبل أن توقفه السلطات الإسبانية، وهو على متن سيارته المرقمة ببلجيكا.

ونقل الإعلامي المغربي، حسين المجدوبي، تفاصيل المشهد كما عاينه أمس، وقال في تدوينة بحسابه الشخصي بالفايسبوك: “ونحن نختم الجواز، فجأة اقتحمت سيارة من نوع غولف جميع نقط المراقبة للشرطة والجمارك بشكل عنيف وأشبه بأفلام المغامرات الأمريكية، ودهست نقطة المراقبة الإسبانية ونجح الإسبان في توقيف وشل حركة السيارة”.

وأضاف: “تبين لاحقا أن سيارة الغولف المرقمة في بلجيكا هربت من نقطة تفتيش للدرك على مستوى مارينا سمير”.

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وتسائل الإعلامي المغربي: “كيف استطاعت السيارة تجاوز نقط الدرك والشرطة في الفنيدق وتصل إلى الحدود وتخترقها رغم كل المراقبة وتصل الى سبتة المحتلة؟”.

ويرى المجدوبي أن الحادث “يطرح سؤالا حول فعالية نقط التفتيش وأهلية وتكوين عناصر الأمن والدرك”، مضيفا: “لأنه هناك فشل في رد الفعل السريع، كيف تقطع سيارة أكثر من 15 كلم وتدخل مدينة صغيرة وهي الفنيدق، وتنجح في اجتياز الحدود بطريقة هوليودية؟”.

وقال أيضا: “شيء غريب قام بهذا المواطن المغربي المقيم في الخارج، وليس كومامدو من كوماندوهات ألف أو ديلتا، الشخص لم يكن يحمل معه أي ممنوعات مثل الحشيش، ويجهل حتى الآن لماذا قام بذلك”.