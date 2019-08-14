الموت يسرق فرحة العيد من الممثل خامولي

فقد الفنان عبد اللطيف الخامولي، أمس السبت، شقيقه الأكبر مبارك الذي وافقته المنية في ثاني أيام عيد الأضحى.

وأعلن الفنان محمد الشوبي خبر وفاته شقيق زميله الخامولي، عبر تدوينة فايسبوكية، قدم من خلالها التعازي له في المصاب الجلل.

وكتب الشوبي: “تلقينا بعيون دامعة وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره صباح هذا اليوم نبأ وفاة السيد مبارك خمولي، الأخ الأصغر للفنان عبد اللطيف خمولي”.

وأضاف الشوبي: “بهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص التعازي لصديقنا وأخينا الفنان الكبير عبد اللطيف خمولي ولأسرته الكريمة باحر التعازي والموساة القلبية في هذا المصاب الجلل، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان على فراقه امين انه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.