التشهير يقتل..وفاة مواطن مصري متأثرا بالسخرية من صلاته راكبا دراجة هوائية!

توفي مواطن مصري بعد إصابته بجلطة جراء السخرية منه بشكل لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهوره يصلي على دراجة هوائية خلال صلاة عيد الأضحى.

وسخر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة الرجل في الصلاة، وهاجموه بشدة، وشهّروا به لأنه يصلي بطريقة خاطئة بحسب وجهة نظرهم، وهو ما أدى إلى إصابته بجلطة ووفاته.

وقال الشيخ صالح محمد عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن “ما أصاب الرجل في رقبة كل من ساهم في النشر، والتشهير به وبأهله”.

وأكد الشيخ صالح أن صلاة الرجل صحيحة، قائلا، وقال “للعلم لكل من نشر وفضح وأجزم وأفتى بدون علم أو دراية أن صلاة الرجل باطلة وغير مقبولة، هذا جهل واضح بأحكام الشريعة وإفتاء بدون علم أو دراية، لأن صلاة الرجل صحيحة، وجائزة ومقبولة إن شاء الله”.

وأضاف قائلا “هذه مسألة يعرفها كل طلاب العلم الشرعي، فضلا عن العلماء والمتصدرين للفتوى، وهي الصلاة على الدابة أو حتى الصلاة في النعلين”.