نجم المنتخب الجزائري ينضم رسميا لمونشنغلادباخ الألماني

أيمن عنبر – صحفي متدرب

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري “رامي بن سبعيني” لمدة أربعة مواسم، قادما من رين الفرنسي، في صفقة لم يعلن عن قيمتها لكن تردد أنها بلغت حوالي 7 أو 8 ملايين يورو، مع وجود حوافز إضافية، ما يعني إمكانية زيادة القيمة الإجمالية للصفقة.

وكان الظهير الجزائري ذو الـ24 عاما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح في مونشنغلادباخ، قبل التوقيع على عقود انتقاله وحمل القميص الخاص بفريقه الجديد وبرفقة ماكس إيبرل مدير الكرة بنادي مونشنغلادباخ.

وقد جذب بن سبعيني أنظار مسؤولي غلادباخ بعد تألقه مع منتخب الجزائر، المتوج بطلًا لكأس الأمم الأفريقية وخاض رفقته 25 مباراة ، ليصبح بهاذا أحد العناصر الأساسية التي ساهمت فى تتويج ثعالب الصحراء باللقب الأفريقي فى مصر.