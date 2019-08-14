كرين: إلغاء الاحتفال بعيد الشباب يدخل في سيرورة الانتقال نحو الملكية البرلمانية

خلف قرار الملك محمد السادس القاضي بالتخلي عن الإحتفال بعيد الشباب ترحيبا في الأوساط السياسية، كما أحدث ردود أفعال وقراءات متباينة لهذا الإجراء.

مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، اعتبر أن التفسير الأرجح لهذا القرار، مثله مثل إطلاق اسم عبد الرحمن اليوسفي على فوج هذه السنة من الضباط المتخرجين، يدخل في “سيرورة عهد جديد للملكية”.

وأضاف كرين، في تدوينة على حسابه على الفايسبوك، أن هذا “عهد يتعلق بالخروج التدريجي من الملكية الدستورية إلى الملكية البرلمانية، عبر البدء بسحب المناسبات الخاصة من الأجندة الرسمية من جهة وإدخال رموز وشخصيات سياسية غير ذات علاقة مباشرة بالقصر إلى حيز المجال الرسمي من جهة أخرى”، مشيرا إلى ما سبق ذلك من خروج المستشارين الملكيين بتصريحات في هذا الإتجاه.