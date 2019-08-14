شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 11 مدنياً في عملية نفذتها قوات أفغانية والان مع التفاصيل

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في عملية نفذتها قوات موالية للحكومة الأفغانية بإقليم باكتيا جنوب شرق البلاد.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، عبر موقع "تويتر"، على ضرورة وقف الأضرار التي يتعرض لها المدنيون، مشيرة إلى أن "عملية البحث" استمرت خلال عطلة عيد الأضحى.

وأشارعضو مجلس الإقليم مير خان بهرامزوي إن "عدد الضحايا المدنيين 13 وأن معظمهم من الطلبة الجامعيين، إلى جانب مدير مدرسة".

Advertisements

وأشارت تقارير إلى أنهم لقوا حتفهم في عملية وقعت ليلة الأحد.

وأضاف أن قوات أمن أفغانية نفذت العملية بمنطقة زورمات بالإقليم.

ووفقاً لتقرير ربع سنوي أصدرته البعثة نهاية يوليو(تموز) الماضي، فإن القوات الموالية للحكومة قتلت مدنيين أكثر من العناصر المناهضة للحكومة في الأشهر الستة الأولى من العام.