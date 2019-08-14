عضو بمجلس الانبار: جهات سياسية تعرقل عودة اهالي جرف الصخر

وقال فرحان محمد الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "جهات سياسية مازالت تعرقل عملية عودة المئات من الأُسر النازحة في مخيمات النزوح بقضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، من سكان منطقة العويسات ومنطقة جرف الصخر الى مناطق سكناها رغم المناشدات العديدة واستقرار الاوضاع الامنية".وأضاف الدليمي أن "منطقة جرف الصخر مغلقة بالكامل وهناك خشية من مصادرة اراضي النازحين الى جهات غير معروفة"، مبينا أن "حكومة بابل المحلية ورغم مخاطبتها الا انها لم تقوم بأي اجراءات لعودة الاسر النازحة في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة، الى مناطق سكناها الامنة بعد تحرير كافة المناطق من سيطرة ارهابي داعش".

وأوضح أن "منطقة جرف الصخر تبدوا وكأنها مغلقة تماما دون معرفة الاسباب والدواعي وراء اغلاق هذه المنطقة ومنع سكانها من العودة الى مناطقهم".