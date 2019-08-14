رئيس اللجنة المنظمة لغرب آسيا: نجاح النهائي بوابة العراق لرفع الحظر الكلي

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة اسيا سيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار أن النجاح في تنظيم المباراة النهاية للبطولة التي ستجمع منتخبنا الوطني أمام البحرين ستكون البوابة لرفع الحظر بشكل رسمي عن الملاعب العراقية.

وقال جبار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "نجاح المباراة النهائية مساء اليوم، بوابة العراق لرفع الحظر الكلي عن ملاعبه، لذلك ندعو الجمهور العراقي إلى الالتزام بالتشجيع النظيف ونقل رسالة إيجابية للاتحادين الآسيوي والدولي وإقناعهما بزوال مبررات استمرار الحظر عن ملاعبنا".



وأضاف جبار أن "الاتحاد وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اكمل جميع التحضيرات للمباراة النهائية من الأمور الإدارية والفنية واللوجستية".

ونوه الى أن "الاختبار الأصعب سيكون كيفية السيطرة على الجمهور الذي من المتوقع أن يتوافد بإعداد كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية للملعب وهو ما دفعنا إلى الاستعانة بنصب شاشات عملاقة بملاعب التدريب والساحات في المنطقة المحيطة بالملعب من أجل استيعاب الجمهور الذي لم يتسنى له الدخول لمتابعة المباراة".

واعرب جبار عن امنياته، بأن "تسير الأمور وفق مامخطط لها كون المباراة ستكون محط أنظار المتابعين وتمثل الخطوة الأهم بإثبات نجاح البطولة التي احتضنها العراق على مدى الأسبوعين الماضيين".