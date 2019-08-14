رئيس اللجنة المنظمة لغرب آسيا: نجاح النهائي بوابة العراق لرفع الحظر الكلي

2019-08-14 | 13:07
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وأضاف جبار أن "الاتحاد وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اكمل جميع التحضيرات للمباراة النهائية من الأمور الإدارية والفنية واللوجستية".
ونوه الى أن "الاختبار الأصعب سيكون كيفية السيطرة على الجمهور الذي من المتوقع أن يتوافد بإعداد كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية للملعب وهو ما دفعنا إلى الاستعانة بنصب شاشات عملاقة بملاعب التدريب والساحات في المنطقة المحيطة بالملعب من أجل استيعاب الجمهور الذي لم يتسنى له الدخول لمتابعة المباراة".
واعرب جبار عن امنياته، بأن "تسير الأمور وفق مامخطط لها كون المباراة ستكون محط أنظار المتابعين وتمثل الخطوة الأهم بإثبات نجاح البطولة التي احتضنها العراق على مدى الأسبوعين الماضيين".
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