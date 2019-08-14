تناول هذه العصائر لتنظيف الرئة من النيكوتين والسموم بـ3 أيام فقط!

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يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل التدخين وما ينجم عنها من مخاطر تهدد سلامة الرئتين، وليس التدخين وحده السبب في تلوث الرئتين، بل التلوث بجميع أشكاله ومصادره يؤدي إلى هلاك الرئتين، وللتخلص من النيكوتين الذي يصيب الرئة هذه طريقة بسيطة وفعالة جدًا نشرتها مجلة «الصحة العالمية»، لتنقية الرئتين من السموم خلال 3 أيام فقط.
قبل بداية اليوم الأول من العلاج عليكم شرب كوب من شاي الأعشاب؛ لأنه يطرد السموم خارج الجسم، كما عليكم تجنب الأعمال الشاقة التي تضغط على الرئتين.
طريقة التنظيف
وينصح بشرب 300 مللي من عصير الجزر بين وجبة الفطور والعشاء؛ لأنه يساعد على قلوية الجسم خلال أيام التنقية الثلاثة.
قم بأخذ حمام دافئ لمدة 20 دقيقة كل يوم خلال الأيام الثلاث، حتى يسمح للجسم التخلص من السموم من خلال التعرق.
وأخيرًا وضع قطرات من الكافور في ماء مغلي، وواجه البخار واستنشقه حتى يبرد.
هذه الطريقة فعالة لتنظيف الرئة وطرد السموم، قم بالتجربة وستلاحظ النتائج السريعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.