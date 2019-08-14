انتحارية تفجر نفسها في تشاد ومقتل 6 أشخاص

أعلن الجيش التشادي، الأربعاء، مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته امرأة، غرب البلاد، في هجوم نُسب إلى تنظيم بوكو حرام النيجيري.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه: "قُتل ستة أشخاص من بينهم جندي" في الهجوم الذي وقع في منطقة كايغا-كيندجيريا، ليل الثلاثاء/ الأربعاء. وأكّدت منظمة غير حكومية محلية الحصيلة.

ويعاني هذا البلد من نزاعات عرقية، أدت في أغسطس/آب الماضي إلى مقتل 37 شخصا على الأقل خلال 3 أيام من معارك بين مزارعين ورعاة شرق البلاد.

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وفي يونيو/حزيران الماضي، قتل 11 عسكريا تشاديا، في هجوم نفذه "بوكو حرام" واستهدف بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.

وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدد هجمات تنظيم بوكو حرام الإرهابية النيجيرية منذ يونيو/حزيران 2018، وسجلت منذ ذلك الوقت هجمات متعددة في هذا البلد.

وفي نهاية مارس/آذار، قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة.

وتملك تشاد واحدا من أقوى الجيوش في المنطقة، ولعب ديبي دورا رئيسيا في الجهود التي يدعمها الغرب للتصدي لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في نيجيريا المجاورة، وتنظيم القاعدة.