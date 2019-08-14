مصر للطيران تتسلم الطائرة الأخيرة "Dreamliner" من بوينج

الموجز تسلمت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء الطائرة السادسة والأخيرة من طراز " Dreamliner " قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية . لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز B787-9 لأسطول مصر للطيران وزار وفد مصر مصنع "بوينج ايفيريت" أكبر مصنع للطائرات في العالم وتابع كافة الخطوات والتركيبات والاجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام وتصنيع الطائرات التابعة للشركة. Advertisements ومن المقرر أن تكون أول رحلات الطائرة الأخيرة على خط بكين اعتباراً من يوم 18 أغسطس الحالي، لتصبح بذلك الطائرة رقم 75 في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأسطول .

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