كرامي دان تعدي رجل أمن على إمرأة في تربل

دان رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح، "السلوك المعيب لرجل الامن الذي تعدى على امرأة خلال تجمع اقامه اهالي منطقة تربل و​المنية​ للتعبير عن رفضهم لاقامة المكب في منطقتهم".

ورأى انه "سلوك معيب ومحط استنكار، والمطلوب التحرك على اعلى المستويات لاعادة الامور الى نصابها في تحديد مهمة وواجب رجل الامن في حماية المواطن وحماية حق المواطن في التعبير بكل الوسائل المصونة دستورا".