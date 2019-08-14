أسامة سعد: خيار المقاومة هو خيار استراتيجي من اجل العزة والكرامة

لفت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في كلمة خلال حفل أقامه "حزب الله" "بمناسبة ذكرى إنتصار المقاومة على العدوان الإسرائيلي عام 2006"، الى أن "شعب ​لبنان​ هو صاحب النصر التحية لهذه المقاومة التي حققت نصرا استراتيجيا غيرت فيه معادلات القوة في المنطقة لمصلحة شعوب هذه المنطقة في مواجهة المشروع الصهيوني العدواني العنصري ضد لبنان وضد شعوب المنطقة جميعها وتحديدا جاء هذا النصر ليعزز ​الشعب الفلسطيني​ في مواجهة هذا الكيان العنصري العدواني".

ورأى أن "نصر تموز 2006، جاء استكمالا للتحرير واستكمالا لكل المواجهات التي جرت مع هذا العدو على مدى سنوات طويلة هنا في الساحة اللبنانية والتي خاضتها المقاومة الوطنية والاسلامية ببسالة فائقة وحققت الانجازات العظيمة ان هذا النصر يستدعي منا القول ان المقاومة هي خيار استراتيجي في مواجهة التحديات والمخاطر وان المقاومة خيار وطني وقومي من اجل عزة وكرامة الشعوب العربية في مواجهة كل اشكال الاستعمار و​الاستيطان​ والعدوان والتبعية".

وشدد على أن "نصر تموز والاحتفال به انما يؤكد ان خيار المقاومة هو خيار استراتيجي من اجل العزة والكرامة ومن اجل النهوض والتقدم لشعوب امتنا العربية وايضا نصر تموز يستدعي اعادة النظر في كل السياسات الداخلية بما يتوافق مع تطلعات شعبنا للعزة والكرامة والعيش الكريم وكرامته الانسانية وحقوقه الانسانية في ​الصحة​ والتعليم وفرص العمل والخدمات الاجتماعية ان هذا الشعب العظيم الذي احتضن المقاومة ووفر لها كل مقومات النصر يستحق ان يعيش في دولة تحترم كرامته والى مزيد من النضال والكفاح في مواجهة الاخطار والعدوان الصهيوني والى مزيد من التماسك من اجل تحقيق تطلعات ​الشعب اللبناني​ و​الشباب اللبناني​ من اجل دولة العدالة الاجتماعية في لبنان والتحية وصولا الى الشعب الفلسطيني في ​فلسطين المحتلة​ وفي الشتات وهنا في مخيمات لبنان مع التأكيد على ان هذا الشعب الذي لن يكل من النضال المتواصل يستحق ايضا ان ينال حقوقه المدنية والانسانية".