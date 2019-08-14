أحمد الحريري استنكر اعتداء عنصر أمني على امرأة في تربل

رفض الأمين العام لـ"تيار ​المستقبل​" ​أحمد الحريري​ اعتداء عنصر أمني بالضرب على سيدة تعترض على نقل ​النفايات​ إلى جبل تربل. وعلق على الفيديو الذي تم تداوله للاعتداء، قائلا: "ان مشهد مقزز. مهما كان السبب، لا يمكن قبول هذا الاسلوب العنفي الذي أقدم عليه عنصر ​قوى الأمن​ خلافا لتوجه المؤسسة التي ينتمي إليها في حفظ كرامة الناس والتعاطي معهم تحت سقف الأصول القانونية". وأضاف :"قوى ​الأمن الداخلي​ مصونة بسمعتها وصدقيتها، والأمل كبير في تدبير تتخذه معالي وزيرة الداخلية والبلديات لمنع تكرار أي تصرف طائش مماثل".

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