كاظم الخير:استعمال القوه مع ابناء المناطق المجاورة لجبل تربل ليس مقبولا

رأى مكتب النائب السابق ​كاظم الخير​ ان ما يحصل اليوم من استعمال القوه مع ابناء المناطق المجاوره لجبل تربل المعتصمين سلميا امر لم يعد مقبولا و مدان. حذرنا منذ سنوات من المشاريع المشبوهه التي ترسم لمنطقتنا . اليوم نؤكد رفض تنفيذ هذه المشاريع بالقوه و نطالب الحكومه وقف التنفيذ و الانتقال الى مرحلة حوار بناء مع فعاليات المنطقه للتوصل الى حلول تراعي الوضع البيئي و الصحي ضمن دراسات تقييم الاثر البيئي مع الاختصاصيين في هذا المجال.

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