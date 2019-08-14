لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا خلال احتفال أقامه مركز "القوات اللبنانية" في القبيات لمناسبة تسلم الهيئة الإدارية الجديدة مهامها إلى أنه "في هذه الفترة تحصد "القوات اللبنانية" تأييدا شعبيا كبيرا، خاصة مع الأداء السليم والمستقيم لوزرائنا ونوابنا، ففي كل لبنان يعتبر سمير جعجع أكبر زعيم مؤيد شعبيا"، منوها بـ"الأداء الحكومي والنيابي لـ"القوات"، مشددا على "رسالة "تأسيس دولة لكل اللبنانيين" التي ينتهجها الحزب".
وتوجه إلى الحضور، قائلا: "الحمل ثقيل عليكم لأنكم تحملون إرث حزب تاريخي، حزب مقاوم لم يساوم يوما على لبنان وعلى اللبنانيين، وهذا الإرث إذ يحملكم ثقلا كبيرا، يعطيكم في الوقت عينه مساحة واسعة أمام الرأي العام وفي عملكم الحزبي"، مشيراً إلى أنه "في "القوات" لا مناصب بل مسؤوليات فقط، وإنتو قدا، لذلك أتمنى على كل الفاعلين في الحزب ألا يفكروا في المناصب بل العمل بالروح القواتية ونشر مبادئ القوات، وأن يكونوا عناصر جذب لمجتمعاتهم. وهكذا نعزز حزبا ونبني مستقبلا ودولة لأبنائنا".
كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: سياسة حزبنا سليمة ومستمرة لمصلحة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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