قوى الأمن: المرأة التي تعرض لها عنصر أمني بالضرب في زغرتا هي شقيقته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بعد تداول وسائل التواصل فيديو يُظهر عنصراً من قوى الأمن يقوم بالتعرّض لسيّدة، تبيّن انّه أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن ونظام، تفاجأ باعتراض شقيقته سير الدورية بالقرب من منزلهما في علما-زغرتا فحاول ردعها دون ان تستجيب فصفعها طالباً منها العودة الى المنزل. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​".

بدورها، علقت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ على الفيديو، معلنة أنها طلبت فتح تحقيق بالذي حصا تحت إشراف القضاء المختص، مشيرة الى أنه حتى لو أن السيدة المعتدى عليها هي شقيقة العنصر "فهل الامر ما بجزلو انو يقوم بضربها".