وزير البيئة: قريبون جدا من بداية الحلول لازمة نفايات الشمال

أعلن وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في مؤتمر صحفي حول أزمة ​النفايات​ في ​الشمال​ أنه "نحن قريبون جدا من بداية الحلول لازمة نفايات الشمال ولا أحد يقبل بتعريض صحة الأهالي للخطر"، لافتا إلى ان "القانون كرس لامركزية النفايات، وهذا لا يعني أن نهرب من مسؤولياتنا".

ولفت إلى انه "نحن أمام خيارات صعبة جدا وعلينا ان نختار بين مصلحة الاكثرية ومصلحة الاقلية، والأكيد انه لا يوجد موقع ليس فيه ضرر على أحد أقله بالرائحة وعلينا ان نقوم بما هو أقل ضررا على الناس".

ورأى ان "أي حل سيكون هناك معارضين له، ولا يمكن ان تكون النفايات منصة لزعامة لأنكم تتاجرون بصحة الناس". وأضاف "نحن بحاجة إلى توافق سياسي وهناك مسؤولية على الحكومة في هذا الموضوع ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعدنا أن تكون خطة النفايات على طاولة أول جلسة للحكومة".